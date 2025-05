"ДНР (т.нар. Донецка народна република) празнува Деня на конституцията, но настроението на жителите на Мариупол далеч не е празнично. За съжаление, жителите на Мариупол са в ролята на потискани заложници. Конституцията на ДНР беше написана по образец на конституцията на Руската федерация. Обаче съществуват огромно количество укази, декрети и всякакви нормативни актове, които не просто противоречат на двете конституции, но и ги нарушават открито. Създава се впечатление, че от 2014 година насам ръководството на ДНР е съсредоточило усилията си да подготви и създаде нормативна база, която превърна мнозинството жители на Мариупол в бездомници“". Думите са от поредното видео, в което живеещи в Мариупол хора се оплакват как имотите им биват на практика отнемани.

Вземат ни домовете, вземат всичко на малкия бизнес – а това, което е възстановено с руски пари, бива разграбвано с тъмни схеми. Жалбите към правоохранителните органи нямат ефект, а руските правоохранителни органи, включително ФСБ, не изпълняват задълженията си, защото се оправдават, че нямат законови правомощия. Защо тогава изобщо (руските правоохранителни органи) са в Мариупол – всички тези въпроси се излизват в поредното видео, в което се представя жалба.

In Russia-occupied Mariupol, locals are begging Putin to stop the so-called "DNR" authorities from seizing their property, claiming they’re being stripped of everything. They say the leadership is lying to Putin in reports. Surprising? Hardly. pic.twitter.com/YXIyP7RxMc