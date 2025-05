Докато Тръмп се бави със санкциите, Зеленски предупреди за десетки хиляди руски военни на границата

Руските сили струпват 50 000 военнослужещи в близост до границата със североизточната Сумска област на Украйна. Те се стремят да създадат 10-километрова буферна зона в района, заяви украинският президент Володимир Зеленски на брифинг. Изявлението идва на фона на предупрежденията за възможна нова руска офанзива това лято, докато диктаторът Владимир Путин не приема прекратяване на огъня дори след няколко серии преговори с посредничеството на САЩ.

Още: Зеленски коментира "меморандума" на Русия, натисна САЩ и прогнозира кога санкциите ще сработят (ВИДЕО)

"Сега те струпват войски в посока към Суми. Над 50 000 души", каза Зеленски пред журналисти и добави, че Москва съсредоточава най-добрите си войски в съседната Курска област. Там още около Великден Путин заявяваше, че руснаците изтласкали украинските сили напълно след трансграничната им офанзива, започнала през август миналата година, но всъщност боевете продължават.

Русия става все по-активна в Сумска област. Наскоро украинските власти потвърдиха, че руските сили са превзели четири села в региона, разположени близо до границата - Новенко, Журавка, Веселовка и Басовка.

Снимка: president.gov.ua

Според Киев руснаците са планирали да започнат офанзива в Сумска област още през 2024 г., но планът е бил нарушен от нахлуването на Въоръжените сили на Украйна в Курска област. Москва неведнъж е посочвала плановете си за създаване на буферна зона между Украйна и Русия в този район: "Може да има буферна зона, но на руска територия": Украйна с първи коментар за идеята на Путин.

Зеленски добави, че руските сили ще направят "всичко", за да навлязат и в украинската Днепропетровска област - регион, който често е обект на въздушни удари, но досега е недокоснат от руски сухопътни операции. Силите на Путин обаче напредват - припомнете си как и с колко: На Русия ще ѝ трябва един век, за да погълне Украйна: Целите на Путин в най-тежките направления на фронта (ОБЗОР-ВИДЕО).

"Те ще направят всичко възможно, за да преминат административната граница на Днепропетровска област (...) Досега не са успели", каза Зеленски, цитиран от Kyiv Independent. Според президента на Украйна основната стратегическа цел на Русия остава поемането на пълен контрол над Донецка и Луганска област.

“We’re using Patriot missiles carefully, just like before,” Zelensky said. “We’re tackling the toughest threats—ballistic and cruise missiles. We have the rockets, and partners are helping. We’re getting close to decisions on licensing other air defense systems, but I can’t share… pic.twitter.com/bZqfTFdxNt