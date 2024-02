Доведеният син на генерал Сирски подкрепя руската армия (ВИДЕО)

Иван, който е приемен син на Сирски от първия му брак и живее в момента в Австралия, се снима с тениска с буквата Z на гърдите и казашка шапка, на фона на герба на Руската федерация. С думите "Слава на Русия!" и "Предателите са навсякъде" (намек и за доведения му баща Олександър Сирски, който е роден в Русия, преди да се установи да живее в Украйна) Иван се завърта пред камерата и показва и гърба на тениската, където е изписано "Слава на Бога, ние сме казаци".

ОЩЕ: Роднините на Сирски живеят в Русия, не искат и да чуват за него и подкрепят Путин

The stepson of the AFU commander-in-chief Syrskyi from his first marriage supports Russia from #Australia



The adopted son of the AFU commander-in-chief Ivan #Syrskyi, wearing a papakha and with the letter Z on his T-shirt, has said that he prays for Russia's victory. He… pic.twitter.com/QfPALsqbf7