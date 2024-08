Дуда: Ще се обадя да не се стреля по бягащите руски войници. Зеленски: В този момент телефонът ми ще е зает (ВИДЕО)

Президентът на Полша Анджей Дуда заяви, че ще помоли Володимир Зеленски да не убива, бягащите от Украйна руски военни. Това стана по време на съвместната им пресконференция днес, 24 август 2024 г., която се проведе в Киев.

Полският президент заяви:

- Ще позвъня и ще помоля Зеленски да не атакува руските войници, които ще бягат от Украйна. Ще му кажа: "Не стреляйте по тях, те си тръгват." Мога да обещая това на руските войници.

Украинският президент беше категоричен в отговора си:

- В този момент телефонът ми ще дава "заето".

В залата се чува смях, а Зеленски допълва: "Случва се. Ти си президент, аз съм президент. Може да ми звъннеш и да съм зает."

