Две конкретни гаранции, че Путин няма да нападне Украйна вече набират скорост за обсъждане и приемане

Замразените руски активи са обект на обсъждания и спорове на Запад откакто руският диктатор Владимир Путин отприщи пълномащабна война в Украйна на 24 февруари, 2022 година. Още тогава на преден план излезе предложението всичко замразено като активи на Русия в западни държави да бъде предадено на Украйна - за да плати Руската федерация за действията си, предизвикани от Путин. Но до този момент това не се случи - стигна се до използване в полза на Украйна на печалбите, които тези активи генерират.

Сега темата отново е на преден план - след като Доналд Тръмп явно подкопава шансовете да има справедлив мир в Украйна, който хем да спре Путин от бъдещи военни действия, хем и да го накаже за сегашните. До този момент Франция и Германия бяха твърдо против конфискация на замразени руски активи - причината е, че за да има такова действие, трябва да има доказано престъпление. Русия, както и който и да е от управниците ѝ, начело с Путин, не е осъдена от нито един съд дотук за действията си в Украйна. Отделно, ЕЦБ не иска такива действия, защото това ще подкопае еврото, ако други чужди държави решат да си изтеглят активите от еврозоната от страх, че в бъдеще може да им се случи същото като на Русия - евентуална конфискация. Сега обаче точно Франция има нова идея за замразените руски активи - в Европа става въпрос за приблизително 210 млрд. евро, 190 млрд. евро са в Белгия и депозитара Euroclear, а в света са около 300 млрд. евро: Франция е против изземването на замразените руски активи: Ето защо

Каква е идеята, която Париж и ЕК вече обсъжда с по-влиятелните страни на Стария континент? При сключено примирие в Украйна, ако Путин го наруши, моментално замразените активи да бъдат конфискувани, съобщава Financial Times. Според Франция това е силна гаранция за сигурност, а най-вероятният бъдещ канцлер на Германия Фридрих Мерц даде сигнал, че сериозно ще обмисли идеята. Британският премиер Киър Стармър също потвърди, че Лондон мисли по въпроса как замразените руски активи да бъдат използвани по-ефективно в подкрепа на Украйна. Сега печалбите от замразените активи на Русия се ползват да се плаща рамка от заеми от 50 млрд. евро, одобрена от Г-7, но основните руски активи не се пипат. Като цяло дотук френското предложение се счита за добра идея, но пълно съгласие в ЕС още е далеч.

Междувременно, пред CNN финландският президент Александър Стуб също се застъпи за следното - ако има примирие/мир и Путин го наруши, Украйна веднага влиза в НАТО. "Де факто членство в НАТО", уточни Стуб и добави, че счита това за достатъчно силна гаранция за сигурност.

