Руски източник: Падналият в Таганрог дрон е руски, не украински (ВИДЕО)

Руският „Телеграм“ канал Astra пише, че безпилотната машина принадлежи на Министерството на отбраната в Москва.

„Безпилотният летателен апарат, който падна вечерта на 30 юли във фермата Дарагановка, е многофункционален разузнавателен и ударен дрон среден клас Inohodets-RU“, казват източници на Astra в регионалните служби за спешна помощ.

Местните власти и Министерството на отбраната на Руската федерация не съобщават за собствеността на дрона.

ОЩЕ: Букет лоши новини за Путин и Русия от фронта в Украйна (ВИДЕО)

Кадри от случилото се с дрона в града, който се намира на около 40 километра от границата с Украйна, се появиха в социалните мрежи:

Reportedly Taganrog again, an UAV touched down near Daraganovka. Waiting for more info. pic.twitter.com/coCHugOGYh