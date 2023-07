Ужасяващо ВИДЕО от момента на руската атака в Кривой рог, ранените вече са над 50

Междувременно броят на пострадалите достигна 53-ма души. Трима от ранените, са в много тежко състояние, още един - в тежко, съобщи кметът на града Олександър Вилкул. Към момента се знае за четирима загинали - двама мъже, момиче на 10 години и майка му на 45 години.

„Развалините все още се разчистват. За съжаление, според информацията, с която разполагаме, под развалините може да има още хора. Спасителите правят всичко възможно“, добавя Вилкул.

As a result of the #Russian attack on #KrivyiRih, 4 people were killed, 43 more were injured. Among the dead is a 10-year-old child. pic.twitter.com/J1YVmm3lqc