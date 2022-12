ЕК благодари на държавите, помогнали на Украйна

ОЩЕ: 2023 година: Украйна чака оръжейни доставки всеки месец

Според ЕК солидарността никога не е имала по-голямо значение.

"Благодарим на всички държави от ЕС за предлагането на незабавна помощ за Украйна чрез нашия механизъм EUCivPro тази година. Нашата подкрепа за Украйна трябва да продължи, толкова дълго, колкото е необходимо", се посочва още в публикацията на комисията.

Solidarity has never mattered more.



We thank all EU countries for offering immediate assistance for Ukraine through our #EUCivPro Mechanism this year.



Our support for Ukraine must continue, for as long as it takes. #EUSolidarity