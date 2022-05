Експлозии в Харков, ракета удари Културния дворец в града (ВИДЕО)

Как се развива войната в Украйна - следете на живо тук.

Според предварителната информация сред пострадалите има и 11-годишно дете. Ракетата се е взривила в Културния дворец в града.

Оценка от САЩ за битката за Донбас: Русия губи при Харков, как ще затвори "чувала"?

През последните дни украинската армия отбелязва сериозни успехи в региона, което накара руските войски да започнат изтеглянето си от Харков.

