Експлозиви или мини: Русия още не дава достъп до покривите на АЕЦ Запорожие

Специалистите извършиха допълнителни проверки на централата в началото на тази седмица и установиха, че "няма видими признаци за наличие на експлозиви или мини", се казва в доклад на МААЕ, публикуван в четвъртък, предава БТА.

Въпреки това МААЕ продължава да изисква достъп до покривите на реакторите и техните турбинни зали, се казва в съобщението, като се цитира генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Експертите на МААЕ "не съобщават да са чували експлозии през изминалата седмица, за разлика от предходната седмица, когато те бяха почти ежедневие", заяви Гроси.

МААЕ продължи да следи за наличието на вода за обекта след разрушаването на язовир "Каховка" през юни и последвалото изчерпване на огромния резервоар в близост до централата.

"Екипът на МААЕ съобщи, че наличните водни запаси остават относително стабилни, като нивото на водата намалява с около 1 см на ден поради използването и изпарението. Обектът продължава да разполага с достатъчно количество вода за няколко месеца", се казва в доклада.

The occupation authorities of the #Melitopol region declared that the #Kakhovka reservoir no longer exists. The reservoir has completely dried up, leaving only small puddles in its place.



The North #Crimean Canal is no longer filled with water from the Kakhovka Reservoir. The… pic.twitter.com/7PLMJYEFKs