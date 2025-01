Екзотична идея: Защо Канада трябва да стане член на ЕС?

Защо Канада трябва да стане член на Европейския съюз? Ето върху този въпрос ръзсъждава в своя анализ изданието The Economist в контекста на встъпването в длъжност на новоизбрания американски президент Доналд Тръмп през януари тази година. Изданието коментира както плюсовете за Канада и Европейския съюз от едно такова екзотично на пръв поглед решение, но и пречките, които съществуват пред едно такова развитие на нещата.

