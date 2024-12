Тръмп поиска да контролира Гренландия, премиерът на страната реагира остро: Не се продава!

Според Доналд Тръмп придобиването на контрол над Гренландия е „абсолютна необходимост“ за националната сигурност и свободата в световен мащаб“.

В социалната си мрежа Truth Social той обяви, че ще назначи нов посланик в Дания - Кен Хауъри, който преди това е бил посланик на САЩ в Швеция.

„За целите на националната сигурност и свободата в целия свят Съединените американски щати вярват, че собствеността и контролът върху Гренландия са абсолютна необходимост“, написа Тръмп.

„Гренландия е наша. Ние се продаваме и никога няма да сме за продан. Не бива да губим дългата си борба за свобода“, се казва в изявление на Егеде.

Вчера Тръмп обяви, че е избрал бившия пратеник в Швеция Кен Хауъри за свой посланик в Копенхаген и коментира статута на Гренландия – полуавтономна част от Дания, където се намира голяма база на американските военновъздушни сили.

Trump advocates for U.S. control over Greenland, currently a territory of Denmark



According to the U.S. President-elect, gaining control over Greenland is an "absolute necessity" for "national security and freedom worldwide."



Previously, Trump expressed a desire to reclaim the… pic.twitter.com/Ue9Dn9Q6lw