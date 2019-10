Ердоган съди престижно френско списание, нарекли го "изличител" (ВИДЕО И СНИМКИ)

📍 Va-t-on le laisser massacrer les Kurdes (et menacer l’Europe) ? #Erdogan , l’éradicateur : notre dossier de la semaine ➡ https://t.co/N3Qbnxa4qy @RTErdogan pic.twitter.com/OFBI7RWnd7

Étienne Gernelle : « Erdogan n'est pas seulement un dictateur, c'est un éradicat - https://t.co/E9z0EO7dGS via @LePoint : Affolant 😡

La France qui a colonisé de nombreux pays africains comme l’Algérie et le Maroc, qui a massacré des milliers de personnes, pratiqué le commerce des esclaves et qui a regardé le génocide au Rwanda.

Et un magazine français qui a lancé une calomnie de nettoyage ethnique contre nous! pic.twitter.com/nmc2CuY7h6