Цапат, палят, рушат: Прояви на личен бунт на изборите за президент в Русия (ВИДЕО)

В социалните мрежи вече се разпространява видео от охранителна камера. То показва как гласуваща млада жена изсипва мастило в урна с бюлетини и така ги съсипва всичките. Руската ЦИК вече съобщи, че има 5 такива случая досега.

"На изборите вече има инциденти. Мастило и брилянтно зелено бяха изсипани в урните. Честно казано, това е неразбираем протест от практическа гледна точка, извършителите са заплашени с до 5 години затвор заради това. Въпросът "защо" остава без отговор. Има неща, които изискват някакви рационални подходи. Протестът като цяло също е рационално действие. Превръщането му в глупост е непонятно" - това написа в профила си в Телеграм Анатолий Несмиян, известен блогър с произвището Ел Мюрид. Несмиян е роден в Украйна, но отдавна се е преместил и живее в Русия.

Another similar case occurred in Moscow



A girl threw her ballot paper into the ballot box, then poured "brilliant green" into the ballot box and tried to take a photo of the result. pic.twitter.com/LPW8xDYi45