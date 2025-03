Ескортираха го до Калининград: Германските ВВС прихванаха руски разузнавателен самолет

Военновъздушните сили на Германия са прихванали руски разузнавателен самолет източно от остров Рюген в германското въздушно пространство, близо до балтийското крайбрежие. Той е бил ескортиран до Калининград, предаде БТА. Руският самолет от тип Ил-20М бил без полетен план и сигнал от транспондер и не реагирал на радиообажданията. Германската "Луфтвафе" обяви в онлайн съобщение, че юрофайтъри от летището в Лаге, Мекленбург-Предна Померания, били изпратени с бойна готовност. Днес германските медии публикуваха анализ на разузнаването, според който Русия се подготвя за нападение срещу НАТО. Новата оценка на ситуацията от Федералната разузнавателна служба (BND), както и Федералната армия на Германия стига до заключението, че Русия възприема международната обстановка като "горещ конфликт" със Запада. Още: Руски военни самолети са забелязани да летят край бреговете на Аляска (ВИДЕО)

"Русия е готова да реализира своите империалистични цели чрез военна сила", се казва в анализа. До края на това десетилетие Русия вероятно ще е създала всички условия за водене на "мащабна конвенционална война".

В документа, за който информират "Зюддойче Цайтунг", WDR и NDR, се говори за стремеж към власт и въоръжаване и става ясно, че Путин няма да се задоволи само с Украйна.

Според информацията Путин планира да тества колко сериозно НАТО приема ангажимента за взаимопомощ, заложен в член 5 от договора на НАТО, ако се стигне до извънредна ситуация. Още: Великобритания вдигна изтребители за проследяване на руски военен самолет над Северно море

