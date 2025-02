Руски военни самолети са забелязани да летят край бреговете на Аляска (ВИДЕО)

Руски военни самолети са били забелязани да летят край бреговете на Аляска, съобщи командването на въздушно-космическата отбрана на Северна Америка (NORAD) във вторник, отбелязвайки последния инцидент, включващ руска военна дейност, проследявана от американската армия близо до щата. Руските самолети не са навлезли в американското или канадското суверенно въздушно пространство, каза командването, добавяйки, че самолетите "не се разглеждат като заплаха". Командването не идентифицира вида на засечените руски самолети, нито броя им, предава CBS News.

Въпреки че руските самолети останаха в международното въздушно пространство, те навлязоха в регион извън суверенното въздушно пространство на САЩ и Канада. ОЩЕ: Прехванаха руски военен самолет над Аляска (ВИДЕО)

Регионът е наречен Зона за идентификация на противовъздушната отбрана (ADIZ), където се очаква самолетите да се идентифицират, според командването. Зоната е участък от международно въздушно пространство, граничещ със суверенното пространство около САЩ и Канада, който и двете страни наблюдават, за да открият всички самолети, преминаващи през него.

