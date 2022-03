Ето какво контролира руската армия в Украйна (КАРТА). Има ли там беларуска армия ли не?

На границата има около 300 танка, но колоната още не е влязла в Украйна – тя е на около 30 километра оттам. А секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Олексей Данилов предупреди, че страната му може да нанесе удари по обекти в Беларус, ако беларуски военни влязат в Украйна.

Относно това има ли беларуски военни в Украйна или не, Алексей Арестович, съветник на украинския президент Володимир Зеленски, посочи, че няма достоверни данни за такова нещо. По думите му, има отделни съобщения за влизане на беларуски войски, но няма потвърждение.

Украинската Nexta TV публикува карта, показваща разположението на руски войски в Украйна. Тя обаче отразява положението към 22:00 часа вечерта българско време на 1 март.

Assessment of control over the territories of #Ukraine and the main trajectories of military forces as of March 1 3:00 Eastern Time pic.twitter.com/fntl6u1BSR