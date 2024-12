Евакуираха Айфеловата кула (ВИДЕО и СНИМКА)

Айфеловата кула в Париж беше евакуирана навръх Бъдни вечер след задействане на пожарната аларма заради технически проблем в асансьор. Около 1000 души напуснаха историческата френска забележителност във вторник сутринта, за да могат френските служби за спешна помощ да проверят проблема. В крайна сметка причината за проблема се оказа късо съединение в електрическа релса на асансьор, съобщи Daily Mail.

Техническият проблем е възникнал между втория етаж и горната част на паметника, поради което пожарната аларма се задейства в 10.50 часа.

В съответствие с процедурите за безопасност, хората са били евакуирани. Стана ясно, че не е имало пожар, нито посетителите са били изложени на опасност.

Въпреки това - последваха разследвания, за да „идентифицират произхода на този инцидент“ и кулата щеше да бъде „отворена отново постепенно през деня“.

Eiffel Tower fire: 1,200 evacuated from Paris landmark



Rescue teams arrived at the scene and began fighting the fire, and tourists were taken away from the famous symbol of the French capital after a fire repeatedly broke out in the elevator shaft.



Cause of fire is being… pic.twitter.com/mKzdGHDRB1