Европейски министри излязоха по улиците на Тбилиси и подкрепиха грузинците (СНИМКИ)

Още: Край: Грузия тръгна по пътя на Русия въпреки кървавите сцени (ВИДЕО)

Министрите на балтийските държави и Исландия подчертаха именно това - че ако законът бъде обнародван, пътят на Грузия към ЕС ще бъде блокиран. Страната получи статут на кандидат за членство в края на миналата година.

The foreign ministers of Lithuania, Estonia and Iceland addressed protesters in Tbilisi against the "law on foreign agents"



Tens of thousands of people continue to protest against the law on "foreign agents" in #Tbilisi. About 30,000 people took part in a large-scale rally in… pic.twitter.com/zzB5XFW4KB