F-16 свали Су-35 в Русия: Все по-силни неофициални твърдения (ВИДЕО)

Много е вероятно, поне според това, което се говори в редица западни източници - стана факт първият въздушен бой между F-16 и Су-35, образците на американската и руската военна авиация в глава "изтребители четвърто поколение", макар че Су-35 се счита за четвърто поколение "плюс". Това написа в своя профил във Facebook о.з. полковник Константин Машовец. Той е служил в украинския генщаб.

Още когато стана ясно на 7 юни, че Украйна е успяла да свали руски Су-35 и то в Курска област, Машовец писа в профилите си в социалните мрежи, че има данни за директен въздушен бой между руския изтребител и украински F-16. Такива спекулации се появиха в доста специализирани военни канали в социалните мрежи много бързо - Още: Су-35 долу: Украинските ВВС отстреляха руски еквивалент на F-16 в Курска област (ВИДЕО)

🇷🇺 A Russian Su-35 fighter jet was shot down by the Ukrainian Air Force and now lies wrecked in a field near Yurasovo, Kursk region—just 18 km from Ukraine’s border. pic.twitter.com/Bu0YDvk0YA