Падна коледната елха във Вашингтон (ВИДЕО)

В крайна сметка дървото беше повдигнато обратно от кран. Очаква се дървото да бъде възстановено за годишната церемония по запалването на светлините в четвъртък. ОЩЕ: Вълшебство в Белия дом: Шейната на Дядо Коледа виси във въздуха (ВИДЕО и СНИМКИ)

The National Christmas Tree in Washington, D.C. was blown over Tuesday by a gust of wind. The tree was eventually lifted back up by a crane. It should be ready for the annual lighting ceremony on Thursday according to the National Park Service. pic.twitter.com/dhIXdOJwKW