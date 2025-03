Финландия прие сериозно новата реалност и донесе добри новини за Украйна

Финландия обяви 28-ия си пакет военна помощ за Украйна на стойност приблизително 200 млн. евро. Финландският министър на отбраната Анти Хаканен потвърди на 13 март, че доставките включват артилерийски боеприпаси, позовавайки се на спешната нужда на Киев. „Има широка политическа подкрепа и национално единодушие по въпроса за помощта за Украйна“, заяви ръководителят на военното ведомство в Хелзинки. Съобщението идва в момент, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп призовава Европа да поеме по-голяма отговорност за сигурността на нападнатата от Русия страна.

Още: Заради руската заплаха: Финландия иска да увеличи разходите за отбрана

По време на среща украинският министър на отбраната Рустем Умеров и финландският му колега подписаха меморандум за разбирателство за задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната. Споразумението обхваща отбранителни материали, обмен на разузнавателна информация, научни изследвания и иновации, както и производство на боеприпаси.

🇫🇮🇺🇦 Finland and Ukraine signed a defense cooperation memorandum today, aiming to deepen ties in defense material, research, innovation, and ammunition production. Finland also announced a new €200M arms aid package for Ukraine, marking its 28th support package.… pic.twitter.com/6ROIJ6M9vN