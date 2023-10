Фон дер Лайен: ЕС няма да спира помощта си за палестинците, но ще внимава да не стигне до "Хамас" (ВИДЕО)

Тя обаче бе категорична, че ЕС спешно и внимателно трябва да провери своите финансови асистенти там. „Европейско финансиране никога не е отивало към „Хамас“ и никога няма да отиде“, подчерта фон дер Лайен. ОЩЕ: Калфин: Повечето от палестинците се издържат от Европа

„Терорът на Хамас хвърли Израел и Палестина в нова спирала на насилие. В този трагичен час всички трябва да удвоим усилията си, за да защитим цивилните от яростта на тази война“, смята тя.

Hamas’ terror has plunged Israel and Palestine into a new spiral of violence.



In this tragic hour, we must all redouble our efforts to protect civilians from the fury of this war. https://t.co/DINSM3VE2d