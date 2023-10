Урсула фон дер Лайен също отиде в Израел (ВИДЕО)

Освен на фона на война от почти една седмица, новината за посещението на фон дер Лайен идва и на фона визитата на американския министър на отбраната Лойд Остин в Израел и тази на държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен в Йордания. ОЩЕ: Лойд Остин пристигна в Израел, Блинкен - в Йордания

"Пристигнах в Израел с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, за да изразим нашата солидарност с израелския народ след ужасяващата терористична атака на "Хамас", съобщи фон дер Лайен в социалната мрежа.

I have arrived in Israel with @EP_President to express our solidarity with the Israeli people in the wake of the horrific Hamas terrorist attack. pic.twitter.com/4ktjwabx14