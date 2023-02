Фон дер Лайен към Украйна: С вас сме толкова дълго, колкото е необходимо (ВИДЕО)

"Една година брутална руска агресия. Една година историческа съпротива на Украйна. Една година европейска солидарност. Ние сме с вас толкова дълго, колкото е необходимо. Слава на Украйна и да живее Европа", каза Фон дер Лайен.

We are with you, for as long as it takes.