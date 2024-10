Фон дер Лайен обеща на Скопие 750 милиона евро допълнителни инвестиции от ЕС (ВИДЕО)

Северна Македония ще получи 750 милиона евро допълнителни инвестиции от ЕС, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие.

Според нея в Скопие са свършили изключителна работа по своята програма за реформи съгласно плана за растеж.

"Вашата страна ще получи 750 милиона евро допълнителни инвестиции от ЕС. Започваме с първо плащане до края на годината", каза председателят на ЕК. "Щяхме да сме в ЕС, ако не бяха двустранните проблеми": На Мицкоски пак му е виновна България

Тази сутрин председателят на ЕК пристигна в югозападната ни съседка и бе посрещната от министър-председателя Християн Мицкоски.

"Тук съм, за да кажа: мястото ви е с нас в ЕС. Така че нека се съсредоточим върху нашата непосредствена цел", написа фон дер Лайен в платформата Х (бивш Twitter).

