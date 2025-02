Фон дер Лайен в Киев: Свободна и суверенна Украйна е в интерес на Европа и на целия свят (ВИДЕО)

"Нека бъдем ясни: свободна и суверенна Украйна е не само в интерес на Европа. Тя е също в интерес на целия свят. Инвестицията в суверенитета на Украйна е инвестиция в предотвратяването на бъдещи войни." Това заяви в Киев председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. "Украйна може да се присъедини към Европейския съюз преди 2030 г., ако реформите в страната продължат с настоящата си скорост и качество", посочи тя на пресконференция.

"Наистина оценявам политическата воля, която съществува. Дори ще кажа, че ако процесът в Украйна, основан на заслуги, продължи с тази скорост и качество, може би те ще се присъединят преди 2030 г", заяви Фон дер Лайен на срещата на върха в Киев, организирана по повод третата годишнина от началото на войната в Украйна. Още: Милиард след милиард: Съюзниците на Украйна обявиха мащабни пакети военна и друга помощ на 24 февруари (ВИДЕО)

Всеобхватен, справедлив и траен мир

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща заяви на форума, че присъединяването към ЕС ще бъде най-важната гаранция за бъдещето на Украйна. Той подчерта, че мирът не трябва да възнаграждава агресора, а само конкретни и силни гаранции за сигурност ще осигурят всеобхватен, справедлив и траен мир в Украйна и в Европа като цяло. срещата на върха в Киев, организирана по повод третата годишнина от началото на войната в Украйна.

Коща добави, че страните от ЕС са готови да увеличат финансовата и военна подкрепа за Киев, за да изградят бъдещето на Украйна в рамките на Общността. Още: Зеленски: Щом не ни приемат в НАТО, нямаме друг избор освен да създадем НАТО в Украйна (ВИДЕО)

Специално заседание на Европейския съвет на 6 март

"Европейският съюз вече е готов да направи всичко необходимо за своята сигурност и да продължи да подкрепя Украйна. Ето защо свикам специален Европейски съвет следващата седмица, на 6 март, за подкрепа на Украйна и укрепване на отбраната на Европа. Работейки в тясно сътрудничество с Европейската комисия и с Урсула фон дер Лайен), ние сме готови ефективно да предоставим нашите отбранителни способности и да инвестираме значително в тях", каза той.

Канадският премиер Джъстин Трюдо заяви на свой ред, че неговата страна ще продължи да подкрепя Украйна в конфликта с Русия, докато войната приключи и докато Украйна победи, предаде Ройтерс. "Много се надявам, че тази война няма да продължи още една година“, заяви Трюдо.

За форума в Киев дойдоха още испанският премиер Педро Санчес и лидерите на балтийските и скандинавските страни. Още: 3 години война: Специален ПВО подарък от Швеция за Украйна (ВИДЕО)

От Киев онези лидери, чиито страни са част от Г-7, се включиха заедно с Фон дер Лайен и украинския президент Зеленски и в срещата във видеоконферентен формат на Голямата осморка, посветена на Украйна.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Let’s be clear: a free and sovereign Ukraine is not only in the European interest.<br><br>It’s also in the interest of the entire world.<br><br>An investment in Ukraine’s sovereignty is an investment in the prevention of future wars.<br><br>My statement in Kyiv ↓ <a href="https://t.co/TLVVKvUwxu">https://t.co/TLVVKvUwxu</a></p>— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) <a href="https://twitter.com/vonderleyen/status/1893975669954027604?ref_src=twsrc%5Etfw">February 24, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>