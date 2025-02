3 години война: Специален ПВО подарък от Швеция за Украйна (ВИДЕО)

Швеция отбелязва третата годишнина от отприщената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война на Русия в Украйна, като доставя на нападнатата страна системи за противовъздушна отбрана на стойност 110 милиона долара. За първи път Украйна ще получи BAE Systems Tridon Mk2 - усъвършенствано 40-милиметрово оръдие, монтирано на бордов камион, пише Svenska Dagbladet.

Tridon предлага на Украйна друг евтин, но много ефективен метод за противодействие на въздушните атаки на Русия. ПВО системата използва програмируеми 40-милиметрови патрони Bofors 3P за поразяване на диапазон от въздушни цели на разстояние до 12 км. Става въпрос за всякакви цели - и дронове, и крилати ракети. Системата се появява на бял свят още през 1936 година.

The package will also include additional RBS 70 air defense systems. https://t.co/1fh8aTPcIkhttps://t.co/1nagySiB1d pic.twitter.com/ZJqCZtPHgg