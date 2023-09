Гангстерска война в Швеция: Мобилизират и армията (ВИДЕО)

Двамата мъже и началникът на полицията в страната ще се срещнат в петък, за да обсъдят каква роля могат да играят военните, предава БГНЕС.

Това се случва след кървави 12 часа, в които двама мъже бяха застреляни в Стокхолм, а 25-годишна жена беше убита при взрив в дома си в градче северно от столицата.

"Ще издирим бандите и ще ги победим", обеща премиерът Улф Кристерсон в телевизионно обръщение.

Началникът на въоръжените сили Микаел Биден заяви пред шведския вестник Dagens Nyheter, че е готов да подпомогне усилията на полицията.

Не е ясно как точно може да се включат военните в борбата с бандите, но предишни разговори предполагат, че войниците могат да поемат някои полицейски функции, за да могат служителите да освободят ресурси за борба с престъпността.

