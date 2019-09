„Гардиън“ обяви най-добрият ТВ сериал на 21 век

Британското издание „Гардиън“ публикува списък на 100-те най-добри телевизионни сериали на 21-ви век, като „Семейство Сопрано“ (1999 - 2007) е начело.

Сериалът проследява живота на Тони Сопрано - ръководителят на италиано-американски мафиотски клан, както и на неговите съратници и семейството му. Сериалът е спечелил множество награди. Главната роля се играе от Джеймс Гандолфини.На второ място е „The Wire“, следван от „Mad Men“, „The Thick of It“, „Breaking Bad“ и британската поредица „The Office“, а на седмо място е „Игра на тронове“ („Game of Thrones“). Според екип от шестима критици „Туин Пийкс: Завръщането“ („Twin Peaks: The Return“) е на 22 място, „Разказите на прислужницата“ („The Handmaid’s Tale“) е на 25-то, „Doctor Who“ на 46-то, „Имението Даунтън“ („Downton Abbey“) на 50-то и „Сексът и градът“ („Sex and the City“) на 57-мо.