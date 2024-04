Германия изпраща нова фрегата в Червено море на мястото на изтеглената "Хесен" (ВИДЕО)

Фрегатата „Хамбург“ ще замени „Хесен“, който вече напусна зоната, каза министърът на отбраната Борис Писториус. „Хесен“ беше разположен в района на 23 февруари като част от мисията на ЕС „Аспиди“ за защита на корабите в Червено море.

В изявлението се казва, че „Хамбург“ е ескортирал 27 търговски кораба в зоната на интервенция и в четири случая е отблъснал атаки с дронове и ракети от хутите. На борда му имаше около 240 военни, съобщи АФП, цитирани от БГНЕС.

Хутите заявиха на 18 април, че са атакували почти 100 кораба в Червено море и Аденския залив. Те започнаха нападенията през ноември като демонстрация на подкрепа за палестинците в разтърсваната от войната Ивица Газа. От януари техните атаки са парирани от американски и британски сили.

Alongside in 🇩🇯Djibouti, 🇩🇪German frigate FGS Hessen replenished Evolved Sea Sparrow Missiles (ESSM) (quad-packed into Mk41 VLS cells) and ammunition after shooting down Houthi drones in the Red Sea.



A complicated procedure involving munitions flown out from Germany.… pic.twitter.com/PYtwQwKPLz