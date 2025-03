Гласувал за Тръмп американски доброволец в Украйна: Срамно е да повтаря руската пропаганда за Зеленски (ВИДЕО)

Двама бойци, представящи себе си като американски доброволци, воюващи на страната на Украйна, като част от бригадата "Хартия", подразделение на 13-та бригада на Националната гвардия на Украйна, записаха и разпространиха видео, в което посочват, че изявленията на президента Доналд Тръмп по адрес на украинския държавен глава Володимир Зеленски са "позорни". Единият от доброволците изтъква, че той самият е гласувал два пъти за Тръмп, но смята изказванията му за срамни и нямащи нищо общо с отношението на повечето чужденци към Украйна. Никой от нас нямаше да е тук, ако това бе вярно, казва той.

В Украйна идват доброволци от цял свят, за да помогнат на украинците, а това, което каза президентът Тръмп бе не само много грубо, но бе и напълно невярно. Смятам, че Зеленски отговори много достойно на Тръмп, когато той го обвини, че вината за войната е на Украйна и обяви, че Зеленски няма добри карти в ръката си - Зеленски отговори "ние не играем карти, това не е игра", посочи войникът. Доброволецът добавя и, че още едно твърдение на Тръмп и вицепрезидента му Джей Ди Ванс не отговаря на истината - че в Украйна няма желаещи да воюват. В Украйна се сражават хора от 58 държави заедно със стотици хиляди украински военни, казва той. Нови хора се присъединяват всеки ден. Тръмп представи нещата в лоша светлина, която само работи в полза на руската пропаганда, категоричен е мъжът.

"This is essentially Russian propaganda coming from the mouth of the American president." - said Nesty and Gas, American volunteers from the 13th Brigade of the National Guard of Ukraine, "Khartia," who came to Ukraine last year to fight against the occupiers. pic.twitter.com/MFdMiUp276