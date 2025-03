САЩ премахват Зеленски със сила: Израелски експерт обясни какъв сценарий се готви

В последните дни след скандала в Овалния кабинет на Белия дом имаше редица изявления на висши американски чиновници по адрес на украинския президент Володимир Зеленски, които подсказват, че неговата твърдост и непреклонност очевидно се разглеждат като проблем от новата администрация във Вашингтон, натискаща за мирно споразумение, което да прекрати веднага войната на Русия срещу Украйна без обаче да бъдат предоставени ясни гаранции за сигурност на Киев, които да възпрепятстват ново нападение от страна на Русия.

Така например, главният съветник на президента Тръмп - Майк Уолц, когато бе запитан в интервю за CNN дали Тръмп иска Зеленски да подаде оставка, отговори: "Нуждаем се от лидер, който може да преговаря с нас, в крайна сметка да преговаря с руснаците и да сложи край на тази война". И добави: "Ако стане ясно, че личните или политическите мотиви на президента Зеленски са в противоречие с желанието да прекрати сраженията в неговата страна, тогава мисля, че имаме истински проблем."

Още: Тръмп: Аз съм единственият президент, не дал нито едно парче украинска земя на Путин. Утре ще е голяма вечер

На свой ред председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън обяви пред NBC, че или Зеленски ще се вразуми и ще се върне на масата за преговори с благодарност, "или някой друг трябва да ръководи страната".

Американският президент Доналд Тръмп пък заяви, че украинският президент Володимир Зеленски няма друг избор, освен да отстъпи и да приеме неговите условия. Тръмп: Зеленски няма да има друг избор, освен да отстъпи

Това накара израелският военен анализатор лейтенант Игал Левин да се запита в телеграм канала си означава ли всичко това, че САЩ са готови да се отърват от Зеленски със сила, тъй като президентът на Украйна вече ясно даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка заради натиска отвън. (Впрочем Зеленски заяви недвусмислено, че е готов да напусне поста си веднага в замяна на членство на Украйна в НАТО, за да бъде тя защитена от Русия. В противен случай той заяви, че остава начело на страната докато не изпълни мисията си и войната не бъде спечелена.) Но да се върнем на Игал Левин - анализаторът си задава въпроса: ако новата администрация в Белия дом смята, че не може да натисне Зеленски да приеме нейните условия, значи ли това, че САЩ могат "на някакъв етап ще решат да премахнат Зеленски със сила".

И анализаторът сам си отговаря - да, напълно допускам това за възможно. "Те са големи майстори в това и са премахвали неудобни лидери както в Латинска Америка, така и в Близкия изток", добавя той.

Левин обръща внимание как новият директор на ФБР Каш Пател поиска от Конгреса да проведе разследване къде са отишли ​​стотици милиарди долари, за които се твърди, че са отпуснати на Украйна - въпреки че Зеленски вече поясни, че Украйна не е получила подобна сума, а малко над 90 млрд. долара, докато останалите гласувани средства така и не са стигнали до Украйна.

Още: САЩ и Русия координирано атакуват Зеленски, той не трепва: Мир, но истински (ВИДЕО)

Another halfwit from Trump's circle, Kash Patel, the FBI director, is running his mouth about Zelensky, claiming that he is supposedly "begging for money" and that Ukraine is "known for money laundering." pic.twitter.com/zCBUpKkntY