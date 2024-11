Големи доставки Storm Shadow и все повече проблеми на фронта за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Наскоро британското правителство е направило голяма доставка на крилати ракети Storm Shadow за Украйна. Става въпрос за десетки ракети, пише в свой материал американската информационна агенция Bloomberg.

Доставките са направени преди няколко седмици т.е. преди официално да паднат ограниченията пред Украйна да използва западни ракети по свое усмотрение срещу Путинова Русия. Колко точно са доставените ракети не е ясно – това е класифицирана информация, но на срещата на Г-20 в Бразилия миналата седмица британският премиер Киър Стармър каза, че Великобритания ще удвои помощта си за Украйна. Украйна вече осъществи успешен удар с ракети Storm Shadow/SCALP на руска територия: Руски източник: Storm Shadow уби и рани десетки военни, включително севернокорейци (ВИДЕО)

След като вече явно имаше няколко операции и успешни удари с американски ракети ATACMS по военни цели на руска територия, Белият дом официално потвърди, че САЩ са дали разрешение на Украйна да ползва без ограничения тези оръжия. Потвърждението дойде от устата на Джон Кърби, говорител по въпросите на националната сигурност на Белия дом.

"Сега Киев може да използва ATACMS, за да се защитава на база неотложна необходимост. Разбираемо, това в момента се случва в Курска област", коментира Кърби, цитиран от Анадолската агенция.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След две денонощия на много бурна руска активност, на 25 ноември вече има малък спад, но не значим. Общо са станали 191 бойни сблъсъка, като това е 26 по-малко на дневна база. За пети пореден ден използваните от руснаците авиационни бомби са по-малко от 100 – сега са 96, т.е. наблюдава се бавно увеличение, същото е положението и при изстреляните от руснаците артилерийски снаряда – почти 4500, с 300 повече на дневна база, според сутрешната сводка на украинския генщаб.

След два поредни дни, в които в Кураховското направление беше най-напрегнато, сега Покровското направление е било най-горещо – 51 отбити руски пехотни атаки. Още 46 е имало в Кураховското направление плюс 13 във Времеевското, специално става въпрос за районите на Ринвопол, Новодаровка и вече този на село Константинопол. 23 руски пехотни атаки са станали факт в Купянското направление, още 11 – в Лиманското.

Pretty epic footage of the 60th Mechanized Brigade repelling an assault in their sector. pic.twitter.com/uPazkTtrpj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2024

В дневния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание отново на първо място на Времеевското направление. Руската армия приближава към целта си да обкръжи Велика Новоселка, пише в анализа, като там се подчертава, че руските военни части вървят и към основните логистични украински линии, които тръгват от Днепропетровска и Запорожка област и снабдяват украинската армия в югозападната и западната част на Донецка област. Специално в момента първата руска цел е път О0510 Велика Новоселка – Курахово, а според ISW руснаците основно ще заложат на напредък от север към Велика Новоселка, откъм Роздолно и Ривнопол (Ровнопол), а не да опитват да преминават директно през река Кашлагач от изток и да атакуват фронтално.

Likely starting from Zolota Nyva, the armored column composed of three armored vehicles, did a nearly 13km run to the outskirts of Velyka Novosilka.

The next posts are geolocations of the armored column. pic.twitter.com/3xhv2mHXQy — vosint (@vosintt) November 25, 2024

Говорителят на доброволците в украинската армия Серхий Братчук предупреди, че освен проблемите с Курахово, падането на Велика Новоселка ще позволи на руската армия да упражни по-силен и ефективен натиск към Гуляйполе и Орехов, т.е. Запорожка област от изток на запад. Освен това, Велика Новоселка би била отправна точка и за действия на руската армия в Днепропетровска област (КАРТА) - украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, изрично пише, че ако Велика Новоселка падне, то някои укрепени позиции на украинците в Запорожка област ще могат да бъдат заобиколени от руската армия (вероятно района на Гуляйполе). "Повече от година затишие, обаче Велика Новоселка не е подготвена за отбрана. Поради тази грешка, отбранителните линии в посока Запорожие могат да бъдат заобиколени по същия начин, както в Очеретино (първата линия на отбрана на запад от Авдеевка в посока Покровск). Виждайки как пада фронтът, да не минираш и да не изграждаш качествени укрепления е чист кретинизъм" - това пише възмутено украинският военен Станислав Бунятов, с позивна Осман, част от украинския батальон "Айдар". В Курахово руснаците продължават да пробиват – вече в центъра на града, като геолокализирани видеокадри показват какво се случва. Там руската армия успява да напредне с бронирана техника – по улица "Победа". Германският журналист Юлиян Рьопке, който работи в германския таблоид "Билд", избухна в емоционална публикация в социалната мрежа „Х“ как било възможно десетина руски войници да пробият така в центъра на украинската защита. Само че видеокадрите го оборват – изобщо не става въпрос за десетина души:

Kurakhovo.

RuAF assault units in the cenral part of the Kurakhovo.



47.982517 37.275850 pic.twitter.com/kB3JQ9e3Co — Сливочный каприз (@creamy_caprice) November 25, 2024

he wrote it happened after the sladkov clip. seems to fit with the level of destructionhttps://t.co/9Ft7kWuV9Shttps://t.co/ZqrozWxO9e pic.twitter.com/CGZQINC541 — imi (m) (@moklasen) November 25, 2024

Анализаторите на ISW правят оценка, че с пробива през улица "Победа" руската армия се стреми да продължи към и по магистрала Н15, за да стигнат на запад до Андреевка и така да си осигурят опорна точка, с която още повече да притиснат бързо украинската защита във Велика Новоселка и да обкръжат украинските войници там. Крайната оперативна руска цел е изравняване на фронта – опорна точка Андреевка, на север от нея е Сонцевка, а на юг – Константинопол, като сега руската армия се бори да превземе т.нар. джоб между Богоявленка на юг и Дално на север, по линията от Илинка и Романовка към Успеновка (КАРТА). Станислав Бунятов твърди, че руските части са изхвърлени от Романовка и че по-голямата част от Илинка пак е под украински контрол, което е точно обратното на това, което твърди известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" - Илинка била под руски контрол. Сценарии за развитието на нещата в югозападната част на Донецка област вече бяха описани от ISW – но тръстът предупреждава, че дори при падането на Курахово и Велика Новоселка, което става все по-вероятно ден след ден, руската армия трябва да овладее още 8000 квадратни километра територия, за да покори изцяло Донецка област: Байдън мислел да кани Украйна в НАТО. Непосредствени рискове за Украйна на фронта (ОБЗОР – ВИДЕО)

В Покровското направление потвърден голям руски напредък няма, само твърдения на руските военнопропагандни канали – в село Жовто, в района на Пушкино и югозападно от Юриевка т.е. район, намиращ се северозападно от Селидово и югоизточно от Покровск, на 15-тина километра. За Жовто и "Офицер+" казва, че по-голямата му част е под руски контрол, което се твърди от няколко дни от руски източници (КАРТА). Има данни за украинска контраатака при Николаевка, с бронирана техника:

A Russian BMP-1 detonated in the Pokrovsk direction after being hit by an FPV. pic.twitter.com/86wafTUXcD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2024

В Купянското направление украинският телеграм канал Deep State съобщава, че украинската армия окончателно е успяла да изхвърли от покрайнините (индустриалната зона) руските части, които се мъчеха да установят позиции там още от миналата седмица. На 13 октомври имаше четири руски атаки в този сектор, като някои руски щурмоваци останаха там в опит да укрепят позиции – сега обаче всички те са унищожени, след като при първоначалните атаки беше унищожена бронираната им техника. Спряно и унищожено е и пратено в тяхна помощ подкрепление, твърди украинският телеграм канал. Deep State потвърждава и руски напредък при Дално, на запад към Андреевка, към Константинопол (всичко това в Кураховското направление) и в района на Роздолно, с поглед към Велика Новоселка (Времеевско направление).

Същевременно Deep State казва и, че руски части са успели да преминат през река Оскол и за пръв път да акостират на западния ѝ бряг, при Новомлинск (КАРТА). Новомлинск не е превзето от руската армия – не беше възможно да бъде удържано и предмостие през река Оскол, каквото първоначално беше направено през реката, посочва "Рибар". Засега обаче няма никакви геолокализирани видеокадри за такъв руски напредък. В Лиманското направление руските военни части така и не могат да пробият през основните точки пред източния бряг на река Жребец – Терно, Ямполовка, Торско и Стелмаховка – според "Рибар", при Стелмаховка имало разширяване на зоната на руски контрол:

Ukrainian T-64BV tank from the 4th Brigade of Operational Assignment Rubizh, equipped with drone defense, targets a Russian position in a forest strip west of Stelmakhivka, Luhansk region. pic.twitter.com/evZmqFortj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2024

За Часов Яр, където все още интензивността на боевете остава ниска, говорителят на украинското командване "Луганск" майор Анастасия Бобникова предупреди, че ситуацията се изостря, защото се увеличава броят на руските войници. Руски щурмови групи успяват да пробиват на юг, към село Ступочки, в посока град Константиновка, влизат и от юг с рейдове към централната част на града, има данни за проведени боеве и при местния стадион, макар че руската армия още няма сигурни укрепени позиции извън източните предградия (Канал, Нови и Октомврийски). Стои въпросът и колко добре снабдени с оръжие и боеприпаси са украинските защитници на Часов Яр в момента предвид далеч по-опасните ситуации в други направления на фронта – ISW отчита, че украинската армия в града използва вече дори ракетни установки за противодействие на подводници (РБУ-6000 „Смерч“) т.е. може би няма други, по-подходящи. В Торецк боевете продължават в границите на града, руснаците бавно напредват от югозапад, по улиците "Рижка" и "Сормовска":

В Курска област руснаците усилват натиска от северозапад, в Кореневска община. Става въпрос за районите на Дарино и Новоивановка плюс Зелен път – още преди два дни един от украинските морски пехотинци, които са на този фланг, предупреди в Телеграм, че очаква силни руски атаки. Руските военнопропагандни телеграм канали "Два майора" и "Дневник на Десантчика" съобщават за украински контраатаки от Леонидово към Новоивановка, но ги описват като неуспешни.