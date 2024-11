Байдън мислел да кани Украйна в НАТО. Непосредствени рискове за Украйна на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Администрацията на отиващия си американски президент Джо Байдън е обмисляла да форсира нещата и публично да се застъпи за влизане на Украйна в НАТО, но се е отказала поради много малката вероятност в кратък срок да има реална решителни стъпки напред. Това пише американската информационна агенция Bloomberg в свой материал.

Материалът всъщност е посветен на ходовете на Байдън в подкрепа на Украйна преди идването на Доналд Тръмп – Тръмп встъпва в длъжност като държавен глава на САЩ на 20 януари, 2025 година. Там се обръща внимание какво предприе Байдън – от харчене на всички пари по рамката от над 60 млрд. долара за помощ за Украйна до разрешение ракетите ATACMS да се ползват без ограничения от Киев. Разрешението за ракетите поставя под сериозен натиск Русия и военните ѝ обекти не само в Курска и Белгородска област, но и в Ростовска област - вчера имаше новина за нов опит за атака с дронове срещу руското военно летище в Адигея. И не всички тези ходове са лоши за Тръмп – те му дават повече козове в инициативата му да почне да търси реален мир в Украйна, а не угаждане на имперските капризи на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин: Украйна я очакват най-критичните 8 седмици в цялата ѝ история

❗️WSJ: U.S. maps 200 Russian military targets for Ukraine’s ATACMS strikes



The report suggests Ukraine may target facilities in Russia’s Rostov region next, including several military airfields. pic.twitter.com/uN0yofFuU3 — NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2024

A drone reportedly fell near the "Khanskaya" airfield in Russia's Adygea. Locals say at least two UAVs were involved. One crashed near Belorechensk, 13 km from the airfield.



This airfield was previously hit on October 10, 2024, causing a fire at an ammo depot. pic.twitter.com/W3zzxWOnwN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 24, 2024

Залозите на фронта се вдигат

От няколко седмици насам периодично има публикации в медиите и говорене как Русия се подготвя за атаки в Запорожка област. Фронтът там – при Работино в посока на север към Орехов и по източния бряг на река Днепър, е относително спокоен месеци наред. Само че вече има доста признаци, че това се променя. Въпросът е следният – дали ще започне масирана руска офанзива или ще има локални операции за осигуряване на по-добри тактически позиции, по на север от Работино, освен това и в района на Гуляйполе. The Economist обръща внимание на ситуацията – с акцент, в който се казва, че около 20 000 – 30 000 руски войници са били готвени за мащабна офанзива, само че операция "Курск" е отклонила поне половината от тях към Курска област и това е забавило изпълнението на плановете на руското военно командване.

По линията Работино и на север към Орехов "руснаците идва – пълзят, пълзят и търсят начин да напреднат", разказва украински войник от 65-та украинска бригада, който коментира, че малко информационни източници обръщат внимание какво става в този сектор на фронта. В различни украински военни канали – например "Офицер+", който се поддържа от украински лейтенант с позивна Алекс, периодично има кратки съобщения, потвърждаващи именно данните за руски локални атаки, "пълзене", но и уверения, че украинската армия е с подготвени позиции и очаква бъдещия руски натиск. Точно Работино беше отправна точка за неуспешната украинска контраофанзива от лятото на 2023 година – сега изглежда почти всичко спечелено от украинците тогава вече е загубено. Но украинският посланик в Турция Васил Боднар косвено засегна каква е голямата руска цел със Запорожието и как тя си остава блян – превземането на Одеса и Николаев. Турция затвори Босфора и Дарданелите и два руски военни кораба не можаха да преминат (и продължавата да не могат), за да усилят руската морска мощ за десант срещу Одеса, а крайцерът "Москва" беше потопен преди вече над 2 години и половина, което ефективно блокира Русия в този аспект:

Ukrainian ambassador: Turkey’s closure of straits stopped Russia from seizing Odesa and Mykolaiv



“The closure of the Bosporus and Dardanelles straits prevented Russia from leveraging its naval advantage to capture Odesa, Mykolaiv, and other territories,” the ambassador stated. pic.twitter.com/w1kpHgNa0R — NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2024

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща по-сериозно внимание на Времеевското направление, т.е. районът на границата между Донецка и Запорожка област, в най-източната част на Запорожка област. Там вече има данни, че руските сили са достигнали на позиции при югоизточните покрайнини на Велика Новоселка – отправната точка на другото по-значимо направление на украинската контраофанзива от лятото на 2023 година, която в този сектор беше насочена към Бердянск, но стигна само на 10-тина километра на юг от Велика Новоселка, до линията на селата Старомайорско – Урожайно. Това направление е неразривно свързано с Кураховското – руската цел изглежда е логистичната линия от Велика Новоселка към Курахово да бъде под руски контрол, двете населени места – също. Украинският телеграм канал "Офицер+" пише, че руски части вече са стигнали най-крайните улици на Велика Новоселка и че още нямат укрепени позиции в тази зона, но тенденцията е очевидна - по думите на германския журналист Юлиян Рьопке, който работи за германския таблоид "Билд", за 5 дни украинците са изгубили 70 квадратни километра фронт (КАРТА). Според изчисленията на ISW, от 1 септември, 2024 година насам руската армия е превзела 1103 квадратни километра територия в Покровското, Кураховското и Времеевското направление спрямо едва 387 квадратни километра през цялата 2023 година. Това се случва, защото руснаците успяват да откриват и експлоатират слаби места в украинската защита, добавят американските анализатори, които очакват от руснаците да направят поне едно от следното в близко бъдеще (зависи за кое имат достатъчно сили и ресурси плюс подготовка):

да опитат да обкръжат Велика Новоселка, без да се налага да атакуват фронтално

да напреднат към Андреевка от юг на север, по магистрала H15, откъм Роздолно (селото във Времеевското направление засега е бойна зона без сигурен контрол), за да разширят фронта на южния фланг на отбраната на Курахово и да се прицелят в елиминация северния

да преодолеят линията на селата Сонцевка – Пушкино в посока от изток на запад към Андреевка (отправна точка за напредък е Селидово) и да завършат обкръжаването на Курахово. "Офицер+" твърди, че в района на Пушкино нещата за украинската армия постепенно се влошават и руснаците приближават селото фронтално

ISW предупреждава и по отношение на Времеевското направление, че руснаците са на 8 километра от административната област на Днепропетровска област, сега са при Новодаровка с поглед към Велика Новоселка (КАРТА). Може да опитат да навлязат в Днепропетровска област, за да завършат откъсването на югозападната част от Донецка област. Първо обаче трябва да бъде овладяна Велика Новоселка, за да се отреже път Т0518 Багатир – Велика Новоселка и след това евентуално да има руски напредък към Великомихайловка или Новопавловка, и двете населени места са в Днепропетровска област. Крайната цел – руска заплаха за Курахово и Покровск от запад, не само от изток. Отново, въпросът е в цената и може ли руската армия да издържи – британският министър на отбраната Джон Хийли отчете по 1345 убити и ранени руски войници дневно през октомври, 2024 година т.е. най-високото ниво през цялата война и общо над 80 000 убити и ранени руски войници през септември - октомври 2024 година, а нидерландският публичен проект Oryx идентифицира на база геолокализирани видеокадри 197 унищожени руски танка и 661 унищожени руски БТР-а през периода септември - октомври 2024 година.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, директно казва в свой нов анализ, че при Велика Новоселка "се случват събития, които не могат да бъдат наречени особено приятни за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ)". Той обяснява – от Велика Новоселка, през Шахтьорск и Ясна поляна на север към село Константинопол руската армия ще може да разшири фронта на южния фланг на Курахово и да засили вероятността от пълно обкръжение на града. Ситуацията постепенно става критична – и във Времеевското, и в Кураховското направление, заключва Машовец, който изтъква освен по-големите руски възможности като ресурси и все още значимите проблеми в мобилизацията на хора за украинската армия плюс на места "банален недостиг на оръжие, военна техника и боеприпаси". В този аспект "Офицер+" съобщава за атака с 12 единици руска бронирана техника в Северското направление, която е спряна, но пише именно същото: "Противникът разбира и се опитва да се възползва от факта, че на определени участъци ни липсва пехота".

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Руската армия определено се хвърля с всички сили напред – цели 217 бойни сблъсъка за денонощието на 24 ноември, с 10 по-малко на дневна база, но това е четвъртият най-интензивен ден като боеве в Украйна от началото на войната. Но отново – за четвърти ден поред руснаците са използвали по-малко от 100 авиационни бомби, този път са 85, но 49 са хвърлени в Курска област т.е. на руска територия. Повишено е количеството на изстреляните артилерийски снаряди – над 4200, което обаче пак е далеч от нивото от 5000 дневно, което се наложи в последните 2-3 месеца.

Най-горещото направление и то отчетливо е Кураховското – 67 отбити руски пехотни атаки там. Още 14 руски пехотни атаки има във Времеевското направление, спомагателно от юг за Кураховското. 46 са руските пехотни атаки в Покровското направление, 25 руски пехотни атаки е имало в Курска област. В Лиманското и Купянското направление е имало съответно 15 и 14 руски пехотни атаки, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

За Кураховското направление, Машовец отбелязва, че все още руската армия не върви съвсем по план с по-бързо обкръжаване на Курахово. Той обаче не отрича, че руската армия почти е завършила превземането на северния бряг на Кураховския язовир т.е. северният фланг на Курахово вероятно скоро ще е под пълен руски контрол и украинският военен анализатор е убеден, че украинското военно ръководство не разчита на северния бряг на язовира да останат украински позиции. Отбраната от север се съсредоточава в село Сонцевка – и там защитата изглежда ще е по-ефективна или такива поне са украинските планове. Припомняме, че според известния руски военнопропаганден телеграм канал точка на пречупване за Курахово от север е село Старо Терно, което се намира на запад-югозапад от Сонцевка, в тила ѝ – оттам вече руската армия ще може да излезе в тил на град Курахово. Машовец обаче е убеден и, че от юг, по линията Максимиляновка – Дално ще е по-трудно на руснаците да минат, защото и там има естествени природни прегради, конкретно река Суха Яла и притоците ѝ. Но там, между Богоявленка и Дално, руснаците оформиха джоб и сега овладяват едно след друго села – Катериновка, Елисаветовка, Романовка (КАРТА), уточнява Машовец, макар че украинският военен Станислав Бунятов с позивна Осман твърди, че Елисаветовка все още не е под руски контрол, но в полетата пред Романовка имало добре планирана руска атака със 7 бронирани единици техника (ВИДЕО, 18+):

В Покровското направление има руски напредък южно от Лисовка, което засега е най-предната руска позиция на изток от Покровск – според Бунятов, руснаците се придържат към жп линията от Селидово към Покровск и вече имат напреднали военни части до позиции на около 6 километра от самия Покровск:

425th Separate Assault Batallion "Skala" is conducting counteroffensive operations in the Pokrovsk direction. pic.twitter.com/H2iZjpiEFG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 24, 2024

(КАРТА) За Купянското направление добра новина за украинците – върнали са си загубени позиции в източната част на село Копани според украинския телеграм канал Deep State, т.е. руската армия все още не може да достигне до източния бряг на река Оскол в този сектор на фронта (СНИМКА). Руски военнопропагандни телеграм канали (този на кореспондента на "Известия" Александър Сладков и "Дневник на Десантчика") обаче масово пишат как половината от Копани е под руски контрол – но популярният руски военнопропаганден телеграм канал „Рибар“, създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, също казва, че Копани не е превзето от руснаците и че в Лиманското направление село Терно, на изток от река Жребец, си остава непревземаемо, съответно руснаците изобщо не могат да мислят да се справят и с Ямполовка – това го казва и Станислав Бунятов, който уточнява, че Торско също се държи, като "Рибар" говори, че засега там руските атаки са спрели.

Відбиття чергової хвилі російських механізованих штурмів на Лиманському напрямку

Відео від воїнів 60-ї окремої механізованої бригади pic.twitter.com/szHffFMbac — Мисливець за зорями (@small10space) November 25, 2024

(КАРТА) В Курска област украинците са успели да понапреднат малко североизточно от Мартиновка, т.е. североизточно от Суджа – ISW споделя геолокализирани видеокадри как руски бронирани машини и мотоциклетисти биват унищожавани, а видеокадрите Actualno.com публикува във вчерашния обзор (линк към него най-долу в текста). "Рибар" съсредоточава обзора си върху село Дарино, в северозападната част на окупираната от украинците територия – с уточнение, че източната част на селото е превзета, както и потвърждава украинския напредък при Мартиновка.

