Големи загуби, включително данни за нов кораб: Русия се учи, гласи оценка от САЩ (ВИДЕО)

Според говорителя на регионалната военна администрация в Одеса Сергей Братчук по предварителна информация руският патрулен кораб "Павел Державин", който е от класа на "Василий Биков", се е взривил. Каква е била причината – най-вероятно морска мина. Украинският телеграм канал "Кримский ветер" информира, че негови абонати са съобщили за експлозия там, където се смята, че е станало произшествието с "Павел Державин" - недалеч от Севастопол. Засега обаче няма визуални доказателства какво е станало с кораба.

(КАРТА) На този фон, в сутрешната си сводка украинският генщаб съобщава за общо 20 спрени руски пехотни атаки към Авдеевка и основно от север (Красногоровка и Степово, на 10-тина километра север-северозапад от Авдеевка). През изминалото денонощие общо на целия фронт в Украйна е имало 95 бойни сблъсъка, според украинската сводка. Украинският генщаб има информация за 990 елиминирани руски войници, 42 унищожени руски танка и 44 унищожени руски бронетранспортьора.

ATGM strike on Russian armoured vehicle. Avdiivka front. By the 53rd brigade of Ukraine. https://t.co/2hTzqqIDcB pic.twitter.com/vo6ktqddVP — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 11, 2023

Извън данни за руски напредък от 400-500 метра до сметището на Красногоровка и то непотвърден обаче няма друга информация руснаците да са постигнали значим успех с масираната си атака към Авдеевка извън съвсем малки успехи по отделни позиции – руският военен блогър Семьон Пегов говори за неуточнено колко голям "напредък" на руснаците при Северно, 6 километра северозападно от Авдеевка, има и украински данни за превземане на позиции от руснаците на север, но не и руснаците да са влезли в което и да е от населените места около Авдеевка, които играят ролята на буферна зона (Новоселовка Друга – 9 километра североизточно от Авдеевка, Весело – 6 километра северно от Авдеевка, Водяне – в покрайнините на град Донецк, Бердичи – 10 километра север-северозапад от Авдеевка, Северно и Тоненко – 6-7 северозападно от Авдеевка).

Massive Russian armoured column north of Avdiivka moving towards Ukrainian positions from Krasnohorivka during the first day of the offensive. pic.twitter.com/NzlV1s9h9Q — Dmitri (@wartranslated) October 11, 2023

На този фон в дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща сериозно внимание на твърдения на руски военни блогъри и пропагандисти (например Семьон Пегов), че руската армия се учи и при Авдеевка прилага тактика, която включа комбинирано използване на военни части – електронно заглушаване, артилерийски огън с цел неутрализиране на украинската артилерия, използване на тежка бронирана техника за пехотен пробив. Дори да е така и да се постигнат успехи, то превземането на Авдеевка няма да отвори нови пътища за руска офанзива в Донецка област – тя вече контролира части от най-важните пътища около града (на изток) и падането му няма да промени нищо, смятат американските анализатори. Но превземането на Авдеевка изисква много повече от показаното от руснаците досега – това е една от най-добре укрепените украински позици на целия фронт, повтарят от ISW: Руската офанзива към Авдеевка: Ще трябва много повече, гласи оценка от САЩ (КАРТИ и ВИДЕО)

Другите участъци на фронта в Украйна

При Бахмут продължават боевете при жп линията на изток от Клещеевка – Андреевка – Курдюмовка (6-12 километра юг-югозапад от Бахмут). Украинският генщаб докладва за напредък на изток от Клещеевка и Андреевка, руснаците пък твърдят, че контраатакуват в тези зони, но не подчертават успех.

Руският телеграм канал "Двама майори", цитиран от друг руски военен канал в лицето на „Рибар“, отново предупреждава, че украинците готвят мащабен десант и са струпали 12 000 войници за тази цел, което е много повече от руските части в този сектор на фронта.

Reported as the work of Ukrainian DRG units working on the occupied left bank of the Kherson region. A group of Russians gets ambushed and killed. pic.twitter.com/EhjDH7iVuI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2023

Иначе в Запорожието украинците държат инициативата и лека-полека заемат по-добри позиции по линията Новопокроповка – Върбово (13-18 километра юг-югоизток от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол), докато руснаците успяват да контраатакуват и са малко по-активни в участъка на фронта "Времевски", по направлението Велика Новоселка – Бердянск. На нито едно от двете места обаче няма признаци, че скоро предстои голям пробив в полза на която и да е от страните.

В Луганска и Харковска област, по линията Сватово – Кремена и в направлението към Купянск интензивността на боевете също е сериозна, там руснаците държат инициативата, но не могат да пробият решително никъде. За изминалото денонощие е имало повече руски атаки при Макеевка (22 километра северозападно от Кремена), отколкото при Синковка (8 километра североизточно от Купянск) и Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск) – 15:10, всичките според украинците спрени. Масово обаче руски военни блогъри говорят, че руските части напредват, макар и бавно – при Ивановка например имало много сериозни украински минни полета, които пречат (препратки в библиографията на дневния обзор на ISW), а откъм Лиман Переши (12 километра североизточно от Купянск) руските части вървели към Синковка (8 километра североизточно от Купянск) и напреднали с километър.

