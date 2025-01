Голям пожар в Грозни, тази нощ много дронове в Ростовска област (ВИДЕО)

Силен пожар избухна в чеченската столица Грозни. Пламъците обхванаха търговския център "Поиск", който се намира на територията на големия пазар "Беркат". Причината за пожара засега не е известна, обобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Източникът е с етикет "чуждестранен агент", лепнат му от режима на руския диктатор Владимир Путин.

Руското министерство на извънредните ситуации даде официална информация за случващото се: "Двуетажен магазин се запали в центъра на Грозни. Пожарникари от министерството на извънредните ситуации предотвратиха разпространението на пламъците към съседни сгради. Пожарът на площ от 1500 квадратни метра още не е изгасен - за да бъде угасен работят 74 пожарникари и 10 единици специализирана техника (пожарни)".

Припомняме, че снощи имаше поредна размяна на удари с дронове между Русия и Украйна. Руското военно министерство съобщи за свалени 9 дрона в Ростовска област само в рамките на 45 минути след 21:30 часа българско време. В сутрешната сводка на министерството присъства информация за още 6 свалени дрона в Ростовска област и по 1 над Курска и Воронежка област. Дали се е разминало без поражения тепърва ще стане ясно:

Ukrainian Lyutyi/Chaklun-B drones are flying at low altitude in the Rostov region. pic.twitter.com/ywlmsYUS45