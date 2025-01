Голям пожар в руска военна болница (ВИДЕО)

Пожар избухна в руска военна болница в Тула. Огънят обхвана лечебното заведение, обслужващо руските военновъздушни сили - става въпрос за 39-ти отделен медицински отряд към руските ВВС. Горят поне 900 квадратни метра - болницата се намира на улица "Советская" 15.

Russian media report on a fire in Tula. A military hospital is on fire.



According to preliminary information, the fire has engulfed one of the floors, and evacuation is underway. It is not yet known what caused the fire. pic.twitter.com/WwgIZeXEo5