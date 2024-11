Google се обърка и издаде местоположението на украински военни системи

Google е показал местоположението на украински военни системи в своите карти. Това съобщи ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Андрий Коваленко в канала си в Телеграм.

Според него руснаците вече активно разпространяват тези снимки. Той не каза къде точно са въпросните системи - разбираемо.

По-късно Коваленко уточни, че след обществената реакция и след като първоначално му казали, че има почивен ден, представители на Google са се свързали и казали, че вече работят за коригиране на ситуацията с изображения на разположението на украинските военни системи. ОЩЕ: Руски съд постанови Google да плати 2 ундецилиона рубли на пропагандни медии

