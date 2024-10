Гори като кибрит: Пожарът в най-големия петролен терминал в Крим се разраства (ВИДЕО)

Най-големият петролен терминал в Крим - този във Феодосия, продължава да гори, като пожарът се разраства.

Привечер на 8 октомври излезе информация, че още два резервоара-цистерни са били обхванати от пламъците. Най-малко 10 от резервоарите в петролното депо вече горят. Там има над 40 резервоара.

High-quality satellite images obtained by Radio Svoboda show the fire at the oil facility in Feodosia. As of this evening, it looks like at least 10 fuel tanks were engulfed in flames. Witnesses later reported that the fire spread to other tanks, with some exploding. https://t.co/LTWr4f7NMi pic.twitter.com/H4x641q9SN