Грузинският "сив кардинал" натрупал огромно състояние през 2024 г. (ВИДЕО)

Грузинският олигарх Бидзина Иванишвили, който е почетен председател на управляващата проруска партия "Грузинска мечта" и е най-богатият човек в страната, е натрупал голямо състояние през настоящата година.

Според индекса на милиардерите на Bloomberg - от 1 януари до 8 декември 2024 г. Иванишвили е спечелил 1,13 милиарда долара. Това е около една седма от цялото му богатство, изчислено на 7,73 млрд. долара.

Още: Лукашенко: Беларус има няколко десетки ядрени глави, дори не забелязаха кога ги докарахме

Още: Протестите в Грузия: 400 арестувани (ВИДЕО)

Пикът в печалбите идва през декември - месец, в който граждани, активисти и опозиционери заливат улиците на Тбилиси и други градове в страната за протести срещу управляващите. "Грузинска мечта" първо прокара няколко прокремълски закона като този за "чуждестранните агенти" и анти-ЛГБТ законодателство, след което спечели изборите и си осигури пълно мнозинство в парламента, а премиерът Иракли Кобахидзе обяви край на евроинтеграцията поне до края на 2028 г.

Това предизвика бурни демонстрации, изпълнени с полицейски насилие, обиски и арести на опозиционери. Президентът Саломе Зурабишвили и опозиционните партии не признават легитимността на парламента и властта на "Грузинска мечта".

Още: Заради насилието срещу протестиращи в Грузия: Великобритания спира всякаква помощ за правителството

Интересни кадри се появиха от последния ден на протестите - демонстрантите изгориха ковчег, в който беше положен макет със снимка на лицето на Иванишвили. Смята се, че макар да е извън политиката, той дърпа конците зад всички действия на "Грузинска мечта".

Protesters in Tbilisi burned a coffin with a photo of Bidzina Ivanishvili, the head of the "Georgian Dream" party, according to Paper Kartuli. pic.twitter.com/nBWSjIGEwi