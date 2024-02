Гутереш: Увеличава се насилието по света (ВИДЕО)

"Не трябва да ставаме вцепенени за ужасяващите и повтарящи се нарушения на международното хуманитарно право и право в областта на човешките права. Нарушенията от едната страна не освобождават другата от спазване", смята Гутереш. Според него обаче всички обвинения изискват спешно разследване и отговорност. ОЩЕ: Хиляди деца в Газа изхранват сами семействата си

Around the world, violence is increasing.



We must not become numb to appalling&repeated violations of international humanitarian&human rights law.



Violations by one party don't absolve the other from compliance.



All allegations demand urgent investigation&accountability. pic.twitter.com/5KRU4JJCaN