Халюциниращият Ванс: Има невероятен прогрес към мир. Руски ракети пак удариха родния град на Зеленски (ВИДЕО)

Абсолютното отрицание на реалността в Украйна от страна на новата американска администрация добива размери, за които няма измислени думи. Поредният пример - вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс говори какъв "невероятен прогрес" постигнала администрацията на Тръмп за мир в Украйна, докато Путинова Русия нанася нощ и ден, ден и нощ удари по цивилни в Украйна. Поредният пример е пак родният град на украинския президент Володимир Зеленски - Кривой Рог.

Посред бял ден, руски балистични ракети удариха украинския град. Ранени са 7 души, изгоряла напълно е една кола, още над 20 са с щети, поражения има по многоетажни жилищни сгради, магазин, автомивка и гражданска инфраструктура, обобщава украинската спешна служба.

Преди това ръководителят на военновременната администрация на Днипро (Днепропетровск) Серхий Лисак даде информация в канала си в Телеграм за петима ранени, после потвърди за 7, трима от които са приети в болница в среднотежко състояние - Още: Русия отново атакува родния град на Зеленски с дронове (ВИДЕО)

Междувременно американският вицепрезидент обяви от Гренландия, че началникът му т.е. президентът на САЩ Доналд Тръмп казал, че САЩ били много доволни докъде са стигнали неща и че Тръмп "е прав за това". Друга уникална глупост - Вашингтон съблюдавал това, което е поискано и постигнато от едната страна, да получи реципрочност от другата. Засега няма никаква информация Украйна да бомбардира цивилни по начина, по който го прави Русия, откакто се говори за примирие - нито в западни, нито в руски източници. Последваха и познати клишета - войната стартирала докато Байдън бил на власт, сега имало "реална възможност" да има мир и "ще продължим да ви осведомяваме за прогреса":

U.S. Vice President J.D. Vance stated that an energy truce between Russia and Ukraine is in effect: "We keep making progress. We obviously have an energy truce. We have a ceasefire in the Black Sea, which I think is almost set." pic.twitter.com/RyJPF4td3j