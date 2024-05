Харков: 17 ранени след удар по 12-етажна сграда, сред тях 2 деца (ВИДЕО)

Сред ранените има и две деца, едно дете е хоспитализирано с леки наранявания, съобщава Синегубов, а петима са претърпели остри стресови реакции. Още: Русия има тактически успех в Харковска област: Признание на украинския генщаб

Повредени са и поне 10 гаража на територията на жилищна сграда.

Специалисти работят на място. Няма получена информация за жертвите. Обиколката на апартамента продължава.

"Заплахата от повторни изстрелвания е запазена! Стойте на безопасни места", призовава губернаторът.

❗️ In #Kharkiv, 17 wounded as a result of a hit in a 12-storey building and the area nearby - the head of regional military administration Sinegubov



One man hospitalized in serious condition and one woman in a state of average severity, writes Sinegubov.



Also among the injured… pic.twitter.com/pl6vEfHDu8