Художник създаде приказен 4-метров кръст по повод Деня на детето (СНИМКА)

Произведението е специално за деца и е известно като „Кръстът на радостта“. То е украсено с изображения, които представят както християнската култура, така и приказките.

„Кръстът на радостта“ на Паладино ще бъде открит на церемонията по откриването на двудневния празник, който ще се проведе в Рим на 25 и 26 май. ОЩЕ: Ватиканът въвежда по-строги правила кога явленията ще се признават за "чудеса"

