Хванаха мъж с нож пред офиса на белгийския премиер. Александър де Кроо благодари на полицията

Пред офиса на белгийския министър-председател в Брюксел е бил арестуван мъж с нож след сблъсък с охранителите, съобщиха властите. Никой не е пострадал при инцидента, станал около 10 ч. сутринта местно време, съобщиха от полицията и добавиха, че са започнали разследване. „Бих искал сърдечно да благодаря на служителите на военната полиция за тяхната ефективност“, написа в социалната мрежа X министър-председателят Александър де Кроо, който по това време не е бил в помещенията.

Още: Откриха кола с наркотици в София, полицай е намушкан с нож

„С облекчение констатирам, че никой не е пострадал при инцидента. Заедно с полицията следим отблизо ситуацията“, добави той, цитиран от АФП. Местните медии съобщиха, че заподозреният, чието име не се съобщава, се е опитал да проникне в кабинета на министър-председателя, който се намира на номер 16 на централната улица Rue de la Loi.

Ik wil de agenten van de militaire politie, die vanmorgen zo efficiënt hebben gehandeld, van harte danken.



Opgelucht dat niemand gewond geraakt is bij het mesincident.



De man is gearresteerd en we volgen de situatie op de voet met de politie.