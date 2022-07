Хърватия открива официално моста Пелешац

Това е най-големият инфраструктурен проект в Хърватия, осъществен чрез съфинансиране от ЕС. Подготовката му отне десетилетие, като в нея участваха няколко хърватски правителства.

Мостът с дължина 2400 метра преминава през пролива между село Комарна на континенталната част на страната и село Бриеста на полуостров Пелешац.

China🇨🇳built Peljesac Bridge, a key project in Croatia, will be open for traffic on July 26, the Croatian government announced on Thursday.The 2.4km long bridge connects the Croatian mainland with the Peljesac Peninsula. If it was Africa USA will be mkn noise. pic.twitter.com/16oXBCHsH3