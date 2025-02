И Борис Джонсън не издържа с Тръмп: По неговата логика САЩ са провокирали Пърл Харбър (ВИДЕО)

Бившият британски премиер Борис Джонсън, който е известен като верен съюзник на американския президент Доналд Тръмп, също не издържа и разкритикува държавния глава на САЩ - заради поведението му спрямо Украйна. "Като слушаме цялата реторика (на Тръмп) за Украйна, можем да кажем, че плуващите са отговорни за атаките на акули или че САЩ са отговорни за атаката на Япония в Пърл Харбър", заяви Джонсън.

Той все пак призова да се фокусираме какво се случва в Украйна и че новото американско предложение за украинските редкоземни природни богатства е ангажимент на САЩ за "свободна, суверенна Украйна". Много е важно, че САЩ поемат ангажимент да финансират Украйна, смята Джонсън - Още: Борис Джонсън с интересно обяснение за поведението на Тръмп спрямо Украйна и Зеленски

Boris Johnson criticized Trump’s claims that Ukraine is to blame for the start of the war



"By that logic, the Americans provoked the Japanese attack on Pearl Harbor," Johnson said.



Boris Johnson also visited Kyiv on the third anniversary of Putin's invasion. Johnson is… pic.twitter.com/jej5GCpnc5