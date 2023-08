И извън смъртта на Пригожин новините за Украйна във войната с Путин са добри (ВИДЕО)

Снощи, горе-долу по времето, по което се разбра за Пригожин, главнокомандващият на украинската армия генерал Валерий Залужни обяви официално превземането на Работино. Малкото населено място се намира на десетина километра южно от Орехов и е ключова точка по направлението към Токмак и Мелитопол. Защо то е толкова важно - научете: Залужни обяви ключова украинска победа: Работино е освободено (ВИДЕО)

Руските военни блогъри все още мълчат и не признават, че руската армия е загубила Работино. В сутрешния си обзор руският пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) звучи като един от най-смелите в осъзнаването, че руснаците са загубили при Работино - той пише, че "след масиран обстрел Въоръжените сили на Украйна установиха контрол над по-голямата част от село Работино и настъпиха в района на Новопрокоповка". Новопрокоповка се намира на 13 километра югоизточно от Орехов. Освен това обаче има геолокализирани видеокадри, които показват как с помощта на американски бронетранспортьор Stryker украинците са превзели руски позиции при Върбово (18 километра югоизточно от Орехов).

Отделно, продължават да се появяват притеснения относно река Днепър в руските телеграм канали. Този път на дневен ред е Владислав Романов, който твърди, че украинците безпрепятствено преминават с лодки и катери: "Нямам думи", гневи се той.

Друг голям украински успех – поразена ракетна установка С-400 в Крим (в сутрешния си обзор популярният руски телеграм канал "Рибар", който получи награда от Путин, говори за украински обстрел по система С-300), както и поразен ракетен комплекс "Бастион", който носи и изстрелва ракети "Оникс". Почти веднага стана ясно защо "Рибар" говори за С-300 - говорителят на украинското командване "Юг" Наталия Хуменюк каза, че са унищожени 3 пускови установки на система С-300, заедно със система С-400, а ръководителят на украинското разузнаване Кирило Буданов предупреди, че Украйна може да удря навсякъде и по всяко време в Крим и тези, които правят глупости, е по-добре да напуснат полуострова: C-400 в пламъци: Украинците унищожиха руска ракетна система в Крим (ВИДЕО)

Yesterday not only the Russian S-400 "Triumph" anti-aircraft missile complex was destroyed in Crimea. Three more Russian S-300 launchers were destroyed or damaged in the Kherson, spokeswoman of the Southern Defense Forces Nataliya Humenyuk said. pic.twitter.com/H4jKxVvJLw