Христо Грозев за смъртта на Пригожин: Притиснаха го с Африка, може да е постановка (ВИДЕО)

„Руските канали ВчК-ОГПУ, известни с изтичане на информация от ФСБ, публикуват потвърждаващо изтичане на информация, че Пригожин се е върнал по спешност от Мали, за да се справи с плановете на Вагнер за излизане от Африка, поверени на ГРУ“, пише още Грозев.

Българският журналист лансира тезата, която от дни циркулира в редица канали в социалните мрежи – че в момента тече процес ЧВК Вагнер да бъдат лишени от присъствието им в Африка за сметка на ЧВК Редут, в която вече са наети вагнеровци, включително и някои от командирите им. Според Христо Грозев, Пригожин се е връщал по спешност от Мали в опит да осуети тези планове.

Разследващият журналист посочва, че със задачата по подмяна на частните армии в Африка е ангажиран ген. Андрей Аверянов. "Това е същият човек, който ръководи проектите за убийството на Скрипал, Гебрев и т.н. Сега е ясно защо той беше представен на африканските лидери миналия месец", пише в Twitter Грозев.

Check out who introduces himself at 0:35 of this roll-call during the Putin-Africa summit. Gen.Andrey Averyanov, head of GRU's covert offensive operations (i.e. novichok poisonings, assassinations, explosions). I am sure the African leaders will welcome his new geographical focus pic.twitter.com/tbWJJISMIV